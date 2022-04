Valeriu Iftime a vorbit despre viitorul antrenorului Marius Croitoru la FC Botoșani: „Nu e singurul, nu e nici ultimul”

Relația dintre patronul echipei FC Botoșani, Valeriu Iftime, și antrenorul Marius Croitoru a cunoscut destule animozități în ultima perioadă. Finanțatorul vrea ca tehnicianul să rămână și în sezonul viitor, dar nu face un capăt de țară dacă pleacă. „Nu e singurul, nu e nici ultimul”, a spus el.

Valeriu Iftime vrea ca Marius Croitoru să antreneze FC Botoșani și în sezonul viitor

Patronul Valeriu Iftime a fost atât de supărat pe antrenorul Marius Croitoru la sfârșitul lunii martie, încât a amenințat că-l dă afară. Între timp, însă, a revenit la sentimente mai bune.

„Părerea mea e că nu pleacă Marius la FCSB. Eu vreau să rămână la mine, relațiile noastre sunt la fel de normale ca înainte. Sigur că presa încearcă să înfileteze un pic lucrurile acolo și mai apar mici scântei.

Eu îl apreciez tare mult și mi-e greu să vorbesc urât despre un antrenor care a făcut mult pentru Botoșaniul. Sigur, acum știți cum e, nu e singurul, nu e nici ultimul.

Marius are viața lui, eu vreau să rămână la Botoșani și cred că va rămâne. În cazul în care va avea o ofertă bună din altă parte și va vrea să plece, cu sau fără contractul cu care îl am cu el, eu îi dau drumul, dar lucrurile sunt ok acum.

Avem un obiectiv, iar aseară a fost un meci foarte greu pentru că această Craiova este bună, bună!„, a spus Marius Croitoru, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la PRO Arena.