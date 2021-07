Valeriu Iftime confirmă un nou transfer pe axa CFR – Botoșani: „A insistat să plece!”

Patronul celor de la FC Botoșani a vorbit despre noua afacere pusă la cale de cele două formații!

Echipa condusă de Marius Croitoru a obișnuit deja să fie o „fabrică” de jucători pentru cluburile puternice din Liga 1, astfel că atât CFR Cluj, cât și FCSB s-au alimentat constant de la formația moldoveană. Unul dintre ultimele nume care vor părăsi Botoșaniul în această vară este fundașul ivorian, Ulrich Meleke, care va merge sub comanda lui Marius Șumudică în Gruia.

Informația a fost confirmată de Valeriu Iftime, care a oferit și câteva detalii despre ultima sa afacere. Finanțatorul moldovenilor a dezvăluit că jucătorul și-a dorit foarte mult să plece, iar acest lucru a contribuit semnificativ. Referitor la suma de transfer, Iftime nu a specificat cât va încasa de pe urma lui Meleke, însă a mărturisit că echipa sa a păstrat procente dintr-o viitoare tranzacție a fotbalistului în vârstă de 22 de ani.

„E adevărat că pleacă la CFR Cluj. A insistat să plece, nu am rezistat, a și plâns, doar ca să plece. Am și niște procente dintr-un viitor transfer, iau niște bani acum. Dacă face ce făcea la Botoșani, eu cred că are potențial foarte mare de creștere.

I-au dat și un salariu bun, ce pot eu să fac? Vrea să plece pentru salariu și pentru că va juca într-o cupă europeană, pentru că el vrea să plece în străinătate. Ca fundaș e peste Ngadeu”, a spus Iftime, pentru Digi Sport.