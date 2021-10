Valeriu Iftime, dezvăluiri neștiute: „Am fost la DNA. Îmi era foarte greu să spun adevărul”

Valeriu Iftime este unul dintre cei mai reprezentativi patroni de cluburi de fotbal din Liga 1 și a făcut o serie de declarații interesante.

Finanțatorul celor de la FC Botoșani a fost chestionat referitor la momentul în care a întâmpinat cele mai mari dificultăți de când este în prim-planul sportului rege din România.

De asemenea, Iftime a mai vorbit și despre faptul că el foarte rar mai umblă pe stradă cu bani cash. În general, folosește cardul.

”N-am fost cercetat de DNA. Am fost chemat o dată la Sibiu. Să mă gândesc cum să mă exprim. Cumva voiau să mă lege de ceva de acolo și îmi era foarte greu să spun adevărul pentru că puteau intra alte persoane. Am fost confuz cu mine și gândurile mele. E o poveste de 7-8 ani.

M-a preocupat mult teama asta. Sunt lucruri pe care le știm, care fac rău multora, dar e și o zonă de vinovați. Aia trebuie spusă! Iar când am fost pus în situația asta, n-am fost suficient de curajos.

Cred că 700 de lei. Am scos ieri de la bancomat! De obicei, am cardul și 100 de lei. Am acum mai mult pentru că mi-a povestit cineva despre o cofetărie și m-am dus cu nepoata mea să i-o arăt. N-aveam niciun ban și m-am dus repede la un bancomat. Nu umblu cu bani! Am fost cândva cu niște prieteni cu echipa națională în Brazilia, toți erau cu bani, cu dolari. Eu și asociații mei aveam cardul.

Am mâncat toți, când să plătim la masă, am spus că plătesc cu cardul. Și toți îmi dădeau bani mie, dând și bacșiș, îmi dădeau mai mult. Am stat vreo 5 zile împreună. Făcusem vreo mie de euro! Le-am zis să mergem să luăm o masă ca să le pot da banii înapoi. Niciodată n-am purtat bani la mine.

Cardul mi s-a părut suficient. Mai sunt oameni care vin după mine la stadion și mă roagă să-i ajut cu 100 sau 200 de lei. Asta e iar o cutumă făcută în fotbalul românesc, cum că ăla din fotbal are mulți bani și trebuie să-i ajute pe toți. Mai ajut și eu, dar nu-s vreun mare filantrop. Câteodată îmi pare rău că nu pot ajuta mai mult! Dar totul trebuie să fie cu o limită”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit gsp.ro.