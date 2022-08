Valeriu Iftime îi distruge pe cei de la Hermannstadt: „Ăsta nu e fotbal! Ce mare scofală, ce mare filosofie!” – Atac la adresa sibienilor!

FC Botoșani și FC Hermannstadt au remizat în ultima etapă de campionat (1-1). Valeriu Iftime, patronul echipei moldave, a lansat un mesaj manifest la adresa formației sibiene.

Mai exact, Dani Coman, președintele celor de la Hermannstadt, a dezvăluit problemele financiare grave ale nou-promovatei. Valeriu Iftime nu poate concepe o astfel de situație.

„Trebuiau să știe că trebuie mulți bani!”

„Ăsta nu e fotbal. Când s-au băgat în campionat, trebuiau să știe că trebuie mulți bani. Fotbalul e profesionist, trebuie să îți cauți sponsori, să cauți bani.

Mie Botoșani cât îmi dă, 50.000 de euro. D-aia vând, d-aia mă chinui, d-aia mă spintecă lumea.

Vând pentru că nu avem bani. Cum să îl țin pe Braun cu un salariu de 12.000 de euro.

Micșorează salariile dacă nu ai bani, 2000, 3000 de euro. Trebuie să faci minim 5 milioane de euro.

Cine spune că are buget sub cinci milioane, minte sau îl face la negru. Un club are nevoie de 4 milioane de euro ca să trăiască. Ce mare scofală, ce mare filosofie”, a declarat Valeriu Iftime, pentru cei de la Digi Sport.