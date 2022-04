Valeriu Răchită este șocat de prețul cerut pe Octavian Popescu: „Nu a demonstrat nimic”

Fostul internațional Valeriu Răchită a făcut o paralelă între Robert Lewandowski și Octavian Popescu, punând în balanță sumele de transferuri vehiculate în cazurile lor, raportare la evoluțiile pe care le au fotbaliștii.

Octavian Popescu nu a demonstrat nimic, este de părere Valeriu Răchită

Valeriu Răchită a jucat, de-a lungul carierei, printre altele, la Steaua și Petrolul, dar a prins și două sezoane în afara țării, la Litex Loveci. „Sunt zvonuri cum că Lewandowski se va duce la Barcelona, nu? Bine, pe bani mai puțini decât cere Gigi Becali pe Octavian Popescu.

Sunt acolo 30 de milioane, parcă așa se spune, pentru un super-golgheter ca Lewandowski. Bine, e trecut de 30 de ani, dar joacă la nivelul pe care-l vedem cu toții.

Îl știm, că ne-a dat și nouă vreo trei. Prețurile pentru jucătorii de genul ăsta sunt destul de normale, față de ceea ce se cere la noi pe un jucător care n-a demonstrat nimic”, a spus Valeriu Răchită, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Gigi Becali a cerut 50 de milioane de euro pe Octavian Popescu

Afirmațiile lui Răchită vin la scurt timp după ce patronul FCSB, Gigi Becali, a precizat suma pe care o vrea pe Ovatvian Popescu, pentru ca acesta să poată pleca. „Am spus eu că nu îl las pe Tavi Popescu să plece, dar dacă vine cineva acum și îmi pune pe masă 50 de milioane de euro, credeți că sunt nebun și nu îl las?

Când spun de 100 de milioane, sunt convins că e greu să obțin banii ăia, dar nimeni nu mă poate opri să vorbesc de suma asta. Știu eu de ce o spun. Nu, tată! Îi dau drumul băiatului și pe 50 de milioane.

Cu el nu vreau să pățesc la fel cum am pățit cu Moruțan. Pe Moruțan am visat că obțin bani mulți și abia am obținut 3.5 milioane de euro. Dar, dacă Tavi mai dă vreo trei patru goluri din alea ca ale lui Messi, atunci o să vedeți că o să cer mai mult de 50 de milioane de euro.

Suma asta o cer în momentul de față. Ce o să fie după finalul campionatului mai discutăm atunci. Dar eu sunt convins că o să obțin pe Tavi Popesccu cea mai mare sumă a mea de transfer de când am intrat în fotbal”, a spus Gigi Becali, conform prosport.ro.