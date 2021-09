Vali Creţu, după ce a obţinut penalty-ul cu FC U Craiova 1948: ,,Trebuie să fii un pic şmecher”

Valentin Creţu, jucătorul celor de la FCSB, a reacţioant la finalul jocului care s-a disputat pe Ion Oblemenco, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1, încheiat cu victoria formaţiei lui Edi Iordănescu, scor 1-0.

Unicul gol al întâlnirii de pe arena ,,Ion Oblemenco” au fost reuşit de către vârful de atac Claudiu Keşeru, care a transformat un penalty în minutul 61, după ce lovitura de la 11 metri a fost obţinută de către Valentin Creţu.

Valentin Creţu a declarat despre meciul cu FC U Craiova 1948 că la faza penalty-ului a simţit că poaite obţine lovitura de la 11 metri şi de aceea a căzut.

,,Sunt meciuri grele. Am început bine partida, apoi mijlocașii și interii nu au mai ieșit la pase. Asta ne-a cerut Mister. Suntem Steaua, trebuie să conducem meciul. Sincer, vă spun ce simt. Venim după un moment bun în derby, suntem și mulți jucători tineri. Trebuie să păstrăm nivelul concentrării. Entuziasmul ăsta trebuie oprit, să fim echilibrați, să jucăm mai mult fotbal. Astăzi nu prea am jucat.

Gazonul a fost greu, ne-a încetinit, dar asta nu este o scuză. Am simțit că pot obține penalty, am fost puțin mai smecher. I-am luat fața, iar el a venit tare în mine. M-a lovit în genunchi, apoi am căzut. Trebuie să fii un pic șmecher și să obții ce trebuie.”, a declarat Valentin Creţu, la finalul jocului cu FC U Craiova 1948.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 5 în Liga 1, unde a acumulat 15 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la FC U Craiova 1948 au rămas pe locul 12 în Liga 1, cu 8 puncte acumulate din 9 etape disputate.