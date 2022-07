Van Durmen exultă după ce a marcat 2 goluri în poarta CFR-ului: „Când ai toate aceste elemente, câștigi meciul! Luptăm pentru top 6!”

FC U Craiova 1948 a învins campioana României cu 3-1, astăzi, în cadrul etapei a 2-a din Liga 1. Trupa lui Marius Croitoru a fost condusă cu 0-1, dar golurile marcate de Van Durmen (32′, 72′) şi Compagno (45′) au adus victoria oltenilor.

Van Durmen, autorul dublei din partida cu CFR, a reacționat după meci. Fotbalistul oltenilor este încântat de prestația echipei sale și a declarat că vor lupta pentru accederea în play-off.

„Am marcat trei goluri împotriva campioanei din sezonul trecut și toată lumea e fericită!”

„A fost o atmosferă frumoasă, am făcut un meci foarte bun, am primit primul gol, dar ne-am menținut cumpătul și am marcat trei goluri împotriva campioanei din sezonul trecut și toată lumea e fericită.

Cred că ne-am mișcat mai mult, am avut mai multă posesie, mai mult ritm mai multă atitudine și când ai toate aceste elemente, câștigi meciul. E foarte bine că am marcat două goluri, e ceva special împotriva unui mare club, dar și mai bine e că a câștigat echipa, cele mai importante sunt cele 3 puncte”, a declarat Van Durmen, după victoria cu CFR.

De ce a câșticat FC U Craiova, în opinia lui Van Durmen:

„Au jucat joi, da, e posibil (n.r.: ca CFR să fi fost obosită), a fost foarte cald pentru ambele echipe, am dat sută la sută la meci și am muncit bine și asta s-a văzut. Sigur că muncim pentru top 6 și luăm meci cu meci pentru a ne atinge obiectivul”, a mai spus Van Durmen.