Variantă bombă pentru banca naţionalei! Ce trio pregăteşte Răzvan Burleanu

Varianta Ladislau Boloni la echipa naţională pare că a intrat în impas, iar Adrian Mutu este cel pe care FRF l-ar putea numi pe banca primei reprezentative.

Acesta nu ar veni singur, ci i-ar avea în spatele său pe Ilie Dumitrescu şi Cesare Prandelli, fostul său tehnician de la Fiorentina.

,,Mister” a vorbit despre acest trio de la echipa naţională. Acesta anunţă că aşteaptă mai întâi să vadă pe cine vor numi oficialii FRF pe bancă. Cât despre Adrian Mutu, acesta a mărturisit că are o relaţie excelentă cu ,,Briliantul”

,,Primul obiectiv ar fi să numească selecționerul. Bineînțeles că va veni cu staff-ul lui, dacă va fi aprobat și de FRF. Nu am fost contactat de persoane din FRF. Cu Adi Mutu am băut cafele, am făcut și Revelionul împreună. Prandelli este un antrenor cu mare experiență, ar fi ceva extraordinar să-l ajute pe Mutu. Eu sunt la alt nivel, incomparabil cu cea a reprezentat Prandelli. Am antrenat până la un anumit nivel și mă simt foarte bine ca analist sportiv. Mâine mă întorc de la Sinaia și vă anunț.”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Digisport.