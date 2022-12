Vasile Jardan, jucător la SC Oțelul, crede în accederea echipei sale în Liga 1: „Putem promova! Trebuie să fim cât mai sus!”

SC Oțelul Galați a avut parte de un an foarte bun, reușind promovarea în Liga 2 și o clasare în primele 3 echipe din eșalonul secund.

Vasile Jardan și Mihai Adăscăliței, doi dintre elevii lui Dorinel Munteanu, au vorbit despre marea dorință pentru anul viitor, promovarea în Liga 1. Iată ce au spus cei doi fotbaliști.

Vasile Jardan: „Putem promova! Trebuie să fim cât mai sus!”

„A fost un an foarte bun pentru noi. Sincer să fiu, ne așteptam să fie așa, pentru că știm ce jucători avem, foarte buni, cu experiență la Liga 2 și Liga 1. A fost un an așteptat, chiar ne așteptam să fim aici, să fim pe podium la final.

Cred că amintirea cea mai frumoasă a fost intrarea în Liga 2, cred că realizarea cea mai mare. Apoi, parcursul din Liga 2, unul bun pentru noi, zic eu. Un meci pe care mi-l amintesc e cel de la Dinamo, unde am câștigat, am făcut un meci foarte bun. Am bucurat și fanii, au venit în număr mare.

Referitor la fani nu am ce să zic, vin în număr mare de la meci la meci, nu cred că există în Liga 2 o altă echipă cu atâția fani. Sincer, nici în Liga 1 nu am văzut un număr mare de fani, cu așa galerie. Mă bucur că îi facem fericiți.

În primul rând, de la 2023 îmi doresc să fie mai bun decât 2022. Sper, cu o pregătire bună, așa cum o să și fie, să fie un an bun și să putem promova în SuperLigă, să putem face meciuri foarte bune, să mulțumim pe toată lumea.

Suntem Oțelul Galați și trebuie să fim cât mai sus”, a spus Vasile Jardan, pentru pagina oficială a celor de la Oțelul.

Mihai Adăscăliței: „Cred că am făcut primul pas spre Liga 1!”

„A fost un an reușit, cred că am făcut primul pas spre Liga 1. A fost promovarea, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Cred că și acum pe sfârșit am demonstrat că suntem capabili și avem putere să atacăm promovarea. Sigur, mai sunt trei meciuri, dar sper să fie bine. În general, a fost foarte bine.

Mi-a rămas la suflet meciul de promovare, cu Dante Botoșani. A fost o atmosferă superbă. Au mai fost meciuri, dar acela mi-a rămas în suflet. Anul acesta, de când am venit la echipă, am simțit o atmosferă mai frumoasă, cea mai frumoasă comparativ cu echipele la care am mai fost. Aici cred că se face diferența, tradiția, antrenorul, suporterii.

Sper să fie totul bine și să promovăm, e cel mai important. Vreau să fiu sănătos în 2023, să fiu sută la sută concentrat la orice meci, să pot ajuta echipa”, a spus Mihai Adăscăliței, pentru sursa menționată.