Vasile Miriuță, promisiune solemnă pentru Minaur Baia Mare: „Mă voi implica la transferuri pentru că sunt cu inima aici!”

Vasile Miriuță, directorul tehnic al celor de la Minaur Baia Mare, a vorbit recent despre situația de la echipă.

Mai exact, Miriuță a promis că se va implica activ la formația din Liga 2 și va face o formație competitivă în perioada de iarnă. De asemenea, Miriuță își dorește să salveze clubul de la retrogradare.

„Vom face tot ce putem pentru ca echipa să rămână în Liga 2. Și va rămâne!”

„Jucătorii de valoare nu au venit în vară, pentru că nu am știut dacă vom promova în urma jocului cu Hunedoara. Apoi, am luat pe cine am putut, cine a fost liber. Am văzut că s-a spus că eu fac echipa, că fac transferuri. Asta poate spune și Ciprian Danciu, că Miriuță nu s-a băgat niciodată la echipă, nu am făcut primul 11 și toți jucătorii s-au adus cu acordul antrenorului și clubului (…).

În perioada asta, mă voi implica la transferuri pentru că sunt cu inima aici, sunt cu sufletul, emoțional (…). Eu, directorul tehnic, și cei din staff vom face tot ce putem să aducem jucători de valoare, pentru că acesta e profesionalismul.

Vom face tot ce putem pentru ca echipa să rămână în Liga 2. Și va rămâne! Mai bine să mă înjure lumea acum, din iarnă până în vară, iar din vară să mă aplaude că am rămas în Liga 2.

Pot să arăt mesaje de la impresari, cu jucătorii care îmi sunt propuși. Am discutat personal, cu acordul antrenorului și conducerii, dar un jucător important costă 4.000-5.000 de euro! Acestea sunt sumele ca să aduci un jucător de valoare la Baia Mare! De unde să fac rost de sumele astea?

Am acceptul șefilor mei, domnului primar, pentru transferurile din iarnă. Am acceptul domnului viceprimar. Echipa e bună, dar e nevoie de ceva mai mult să rămânem în Liga 2. Vom face tot ce putem să rămânem în Liga 2. Dacă echipa asta nu rămâne în Liga 2, pe Vasile Miriuță nu-l veți mai vedea aici. Asta o garantez! Voi face tot ce pot!

Până acum nu m-am implicat, dar acum voi aduce jucători. Nu mă bag la primul 11, avem antrenor, dar vom aduce jucători de valoare, pe care nu i-am putut aduce în vară.

Bugetul pentru sezonul acesta e un milion și un pic. Nu avem un milion și jumătate, sunt minciuni! Bugetul, cred, e pe la un 1.1 milioane de euro”, a declarat Vasile Miriuță, în cadrul unei conferințe de presă.