Vasile Miriuță vede 2 echipe românești în grupele Conference League: „Degeaba domini meciul și ai posesie dacă nu marchezi”

CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova joacă azi, de la ora 20:00, returul play-off-ului Conference League.

Vasile Miriuță este sceptic că FCSB se va califica în grupele Conference League

În tur, CFR Cluj a remizat, 0-0 în deplasare cu slovenii de la NK Maribor, FCSB a fost învinsă cu 1-2 pe Arena Națională din București de echipa norvegiană Viking Stavanger, iar Universitatea Craiova a făcut 1-1 cu Hapoel Beer Sheva din Israel pe teren propriu.

Vasile Miriuță, în prezent director tehnic la Minaur Baia Mare, crede că CFR Cluj are cele mai mari șanse de calificare, urmată de Universitatea Craiova.

În ceea ce privește FCSB, fostul antrenor de la CFR Cluj spune că va avea un meci extrem de dificil în deplasarea din Norvegia.

„Eu sper să fie o zi frumoasă pentru fotbalul românesc și sper să ne bucurăm cu toții astă seară.

Am cea mai mare încredere în CFR, pentru că Maribor, sincer, nu e o echipă de speriat. Am văzut prima manșă. FCSB are o partidă mai grea pentru că au pierdut, cu toate că au făcut o partidă bună.

Și Craiova îmi dă mari speranțe după ce am văzut prima repriză cu Beer Sheva, dar în CFR Cluj am cea mai mare încredere, pentru că Maribor nu e de nebătut, mai ales în Gruia.

Eu zic că 2 din 3 merg mai departe în Conference League. Venirea lui Mirel la Craiova a fost de bun augur, am văzut 2 partide e ale lor, în campionat și în Conference League, e altceva acolo, s-a produs acel șoc, cum ne place nouă să spunem, joacă altceva.

Cu toate că nici Balint n-a fost rău, dar venirea lui Mirel a schimbat, se vede în joc, în atitudine. Pe lângă CFR, cred că si Craiova se califică azi.

Mi-aș dori 3 din 3, să meargă si FCSB, dar părerea mea că vor avea un meci foarte greu acolo, o echipă masivă, puternică, foarte periculoasă la fazele fixe.

Degeaba domini meciul și ai posesie dacă nu marchezi. Le va fi foarte greu”, a declarat Vasile Miriuță, pentru Sport Total FM.