Verdict sumbru pentru dinamoviști: „Cred că nu mai fac 6 puncte până la finalul turului!”

Entuziasmul formației din Ștefan cel Mare a început să dispară odată cu rezultatele negative din noul sezon, astfel că înfrângerea cu CS Mioveni a creat din nou tensiune la echipă!

În ciuda startului de campionat destul de reușit, Dinamo a început să resimtă odată cu trecerea etapelor problema lotului „subțire”, din punct de vedere valoric. Rămas cu Deian Sorescu, Steliano Filip și Alexandru Răuță drept cei mai experimentați fotbaliști din primul 11, antrenorul Dario Bonetti a încercat să găsească formula magică și să obțină maximum din toate partidele.

Cu șase puncte acumulate în primele cinci runde, „câinii” sunt avertizați acum de Mitică Dragomir. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal prevede un parcurs slab pentru dinamoviști și consideră că acestora le va fi foarte greu să mai adune puncte până la finalul turului. Totodată, „Oracolul din Bălcești” a identificat și principala problemă din jocul echipei.

„Dinamo cred că nu mai face 6 puncte până la finalul turului. Acum toată lumea își ia măsuri în jurul lui Sorescu, trebuie să îl readucă pe postul de fundaș dreapta, în față nu are cu cine să joace. Dinamo are lot subțire, nu are moral de competiție, dacă i-au bătut Mioveniul, îți dai seama”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit PRO X.