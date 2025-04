Verdictul lui Dan Petrescu despre lupta la titlu: ”D-asta e FCSB e pe primul loc!”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a dezvăluit în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Dinamo, de luni, în ce situații nu se descurcă jucătorii săi.

De asemenea, tehnicianul a precizat că ar vrea să aibă mai multe variante în cadrul lotului, precum și o bancă de rezerve mai puternică.

„Sincer să fiu, mi-aș fi dorit mai multe soluții în atac și pe benzi. Asta e realitatea. Am dus-o așa cu echipa asta, e greu. Mi-aș fi dorit mai multe soluții. Banca e importantă și mereu pun presiune pe jucătorii de pe bancă. E visul meu ca un jucător de pe bancă să câștige un meci. Asta înseamnă că e motivat.

Ieri, la Barcelona – Real, cam așa a fost. Echipa cu jucătorii mai motivați de pe bancă a câștigat. Și la meciul lui U Cluj, la fel. Acolo se joacă acest campionat și poate de aceea e FCSB pe primul loc, are o bancă foarte importantă. Asta e realitatea, dar cu acești jucători am ajuns unde am ajuns și sper ca mâine să facem un meci normal, dar să câștigăm.

Nu mai vreau un meci excelent, cum am avut până acum. Spectacolul nu îți aduce niciun trofeu”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

CFR Cluj ocupă locul 4, cu 34 de puncte, 5 sub liderul FCSB.