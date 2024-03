Verdictul lui MM Stoica în cazul stenogramelor de la Rapid: ”Parcă e un film de Tarantino. E absurd!”

Mihai Stoica a vorbit despre stenogramele de la Rapid, caz în care sunt implicați clubului Daniel Niculae, liderul galeriei giuleștene, ”Bocciu” și arbitrul Sebastian Colțescu.

MM Stoica a spus că problema sunt indivizii ridicați de autorități care țineau arme în locuințele lor fără să dețină un permis.

Oficialul FCSB a subliniat că acest lucru a mai avut loc în trecut, nefiind prima dată când un oficial al unei echipe și un reprezentant al suporterilor colaborează.

„Nu prea înţeleg. Nu avea treabă Colţescu cu organizarea meciului. E o chestie pe care nu o înţeleg. Am zis că sunt alături de Daniel Niculae şi nu voi da înapoi. Dacă s-ar fi făcut o anchetă în situaţia în care s-ar fi întâmplat ceva pe stadion… acum nu s-a întâmplat nimic. Se dă o importanţă mult prea mare acestor interceptări.

Dacă suporterii spun <<noi nu dăm cu ele în teren, dar dacă nu ne ajuţi să le băgăm intrăm cu ele şi dăm pe gazon>>. Cum intră? Sunt controale corporale şi tot se introduc. S-a jucat pe Arena Naţională, nu pe Giuleşti. Nu se ştie cum s-au introdus.

Eu am impresia că ce s-a făcut la meciul ăsta s-a făcut la toate meciurile de până acum. Acum au apărut atâtea stenograme… când am văzut filmările alea cu arme din case am înţeles că poate fi altceva. Chestiile astea, în opinia mea, mi se par exagerate.

Plăteşti amendă dacă dai, nu? Au plătit oamenii! Crezi că Bocciu e arestat pentru că a discutat cu Nico, <<hai să dăm cu torţe>>? Eu zic că e altceva!

Faptul că vorbeşti cu un arbitru, e ceva. Eu ştiu că nu e voie. Eu nu am vorbit în ultimii 20 de ani cu un arbitru. Poate vorbesc şi alţii, nu a vorbit despre meci. Nu înţeleg ce treabă avea Colţescu. Poate a zis că a vorbit şi nu a vorbit. Parcă e un film de Tarantino. Ceva e absurd acolo! Ce treabă avea Colţescu?!”, a spus Mihai Stoica, la emisiunea Sport Report.