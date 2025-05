Verdictul lui Neluțu Sabău: ”Mă preocupă și ce se va întâmpla campionatul următor!”

FC Universitatea Cluj a fost învinsă, scor 0-2, de către FCSB în partida disputată duminică seara, pe Cluj Arena. La finalul confruntării, în cadrul conferinței de presă, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a făcut o analiză a meciului, potrivit site-ului oficial al ardelenilor.

”În prima repriză nu am reușit să înscriem din situațiile clare pe care le-am avut. Încet, încet nu am mai avut posesia, am alergat foarte mult fără minge. De prima repriză sunt mulțumit, dar noi arătam mult mai bine ca posesie, ca joc. Azi am încercat prin acele schimbări de direcție, acele contraatacuri, dar nu este o caracteristică a acestei echipe. Atunci când joci cu FCSB, dacă le dai posibilitatea foarte mult să controleze jocul, te aleargă dintr-o parte în cealaltă și până la urmă tot găsesc acele culoare de pasă. Au liniște, au valoare, au calitate, iar la prima greșeală pe care o faci, au această capacitate de a înscrie. De fapt, asta s-a întâmplat.

Au făcut acele schimbări, a venit Ștefănescu, a fost o nesincronizare a fundașilor centrali. Nu am făcut pressing la jucătorul cu mingea, a venit acea pasă a lui Radunovic, iar noi nu ne-am poziționat foarte bine. Și Oancea, și Lucas ar fi putut să strângă mai mult. A fost scos din offside și a venit acea execuție. La golul doi, a venit acea centrare, o preluare greșită a lui Gele și o altă execuție a lui Ștefănescu, iar aici s-a făcut diferența. Știam ce s-a întâmplat aseară când au aflat (că sunt campioni-n.n.), știam foarte bine cum stau lucrurile și nu am reușit a doua repriză să insistăm mai mult, să punem presiune pe adversar. Foarte ușor pierdem mingile, dar asta e o problema mai veche a unor jucători, care din păcate, când trebuie să jucăm și când trebuie să menținem mingea, prea ușor dau mingea la adversari, iar la FCSB știm ce înseamnă calitatea individuală, jocul de echipă și așa mai departe”, a declarat Sabău.

Întrebat dacă au contat absențele numeroase din lotul echipei, Sabău a răspuns:

„Bineînțeles, am fost nevoit să schimb și sistemul, să fac improvizații, cu Oancea în partea stângă, Artean, fundaș dreapta, care n-a mai jucat niciodată acolo. Am făcut improvizații și în zona centrală, lipsind jucători importanți, cum sunt Chipciu, Bic, Simion, care știu să joace în 4-3-1-2, acel sistem care a făcut ca această echipa să aibă controlul în majoritatea meciurilor, posesia și ocaziile de gol. În 4-3-1-2 ne definim foarte bine, iar când trebuie să schimb total, avem mari probleme. Asta e situația. E greu de digerat, mai vin alte două jocuri și nu arătăm ca o echipă care poate să învingă. Avem problemele noastre și asta mă preocupă cel mai mult. Mă preocupă și ce se va întâmpla campionatul următor, sunt multe gânduri care îmi trec prin cap, sperăm ca în următoarea perioadă să rezolvăm din aceste probleme. Cu o victorie azi, i-am fi răsplătit pe fanii noștri, care au fost 24-25.000. Vreau să le mulțumesc, că iar au fost la înălțime”, a completat antrenorul „studenților”.