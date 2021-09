Veste cât se poate de rea pentru Dan Petrescu! Cât va lipsi de pe teren Denis Alibec

Atacantul în vârstă de 30 de ani a ieșit accidentat în meciul României contra Islandei, din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor!

Denis Alibec a fost titularizat de către selecționerul Mirel Rădoi în atacul României, iar evoluția acestuia a fost una consistentă până în momentul accidentării. În minutul 74 al partidei, Alibec s-a întins pe gazon și a cerut îngrijiri medicale, fără să fie atins de vreun adversar.

Măcinat de probleme în ultimii ani, actualul atacant al celor de la CFR nu are liniște însă nici în momentul de față. Bogdan Mara, oficialul ardelenilor, a dezvăluit cât va lipsi jucătorul din angrenajul lui Dan Petrescu de acum înainte.

”Alibec a avut probleme medicale destul de mari, o ruptură musculară la coapsă. Deci probabil o lună, o lună și jumătate va avea nevoie (n.r. – pentru a reveni la antrenamente). Va fi o absență importantă! Din păcate, această accidentare este grea și pentru clubul nostru, dar și pentru echipa națională” a dezvăluit Bogdan Mara, potrivit Pro X.

Ce spunea Dan Petrescu despre Denis Alibec, în urmă cu puțină vreme

„Sunt fericit și norocos că îl am aici pe Alibec, dar în același timp am fost ghinionist în Turcia. La Kayseri l-am avut doar un meci, pentru că după aceea s-a accidentat și a lipsit mai multe luni. O săptămână l-am antrenat. E un jucător pe care eu l-am mai dorit și în anii trecuți și declaram mereu că apreciez valoarea lui.

Mulți spuneau că nu o să poată lucra cu mine, dar iată că a jucat un meci și a dat două goluri. Eu cu toți atacanții cu care am lucrat în carieră am avut o relație foarte bună și nici cu Alibec nu o să am probleme, asta e clar!”, a spus Dan Petrescu, la prezentarea oficială ca antrenor al CFR-ului.

1.100.000 de euro este cota de transfer a lui Denis Alibec, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 17 meciuri și trei goluri reprezintă bilanțul românului în tricoul turcilor.