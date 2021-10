Veste grea pentru Dan Petrescu! CFR Cluj a primit o ofertă avantajoasă pentru Andrei Burcă

CFR Cluj a primit o ofertă de ultimă oră pentru Andrei Burcă, fundașul care a declarat de mai multe ori că vrea să prindă un transfer în străinătate.

Internaționalul român este dorit de Al Ain, echipă care ar fi dispusă să dea două milioane de euro campioanei României, conform ProSport.

Burcă a ajuns la formația din Gruia în 2019 de la FC Botoșani. Cotat la 3,3 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, fundașul central a jucat în 89 de meciuri pentru CFR Cluj. A strâns și șapte selecții în naționala României.

Andrei Burcă a avut un an 2021 foarte dificil din punct de vedere al accidentărilor. Ultima a avut loc chiar la cea mai recentă acțiune a echipei naționale, în meciul cu Germania.

”A fost o perioadă dificilă când am fost accidentat, am avut parte de o recidivă, trebuia să dureze mai puțin recuperarea. Dar acum încerc să profit de fiecare zi pe care o am pe teren”, declara Burcă, înaintea meciului România – Germania, scor 1-2.