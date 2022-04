Veste șoc! Antrenorul unei formații gigant din Premier League, a devenit selecționer peste noapte! Cine a reușit această perfromanță!

Adus în locul lui Solskjaer, Ralf Rangnick nu a adus la Manchester performanțele sperate. Cu rezultate modeste, tehnicianul german îi lasă locul lui Erik ten Hag, de la Ajax.

Lui Rangnick i se oferise inițial posibilitatea de a rămâne în cadrul clubului, drept consultant, dar lucrurile s-au schimbat. Tehnicianul a semnat cu o națională de top din Europa.

Federația austriacă a anunțat, pe site-ul oficial, că Ralf Rangnick a semnat un contract valabil pe doi ani. Dacă tehnicianul va reuși să califice naționala la Euro 2024, contractul său va fi prelungit până în 2026.

Potrivit celor de la oefb, președintele Federației de Fotbal a Austriei, Gerhard Milletich, a transmis următorul mesaj:

„Suntem foarte încântați că ne-am asigurat serviciile lui Ralf Rangnick, un expert în fotbalul internațional. Cu toții suntem convinși că el este omul potrivit și că viziunea lui va face ca echipa națională și federația să evolueze”.

Official. Ralf Rangnick has been appointed as new Austria coach until 2024. 🇦🇹🤝 #MUFC

“I will take over as national team manager of Austria at the end of the season but will continue consultancy with Man United. I’m looking forward to helping United become a real force again”. pic.twitter.com/XGGYF8Utla

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2022