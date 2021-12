Veste tragică în fotbal! Un jucător a murit după ce s-a prăbuşit pe teren înainte de startul meciului

Tragicul eveniment a avut loc înaintea unui meci din campionatul Omanului. Fundaşul Mukhaled Al-Raqadi a murit după ce s-a prăbuşit pe teren la încălzirea dinaintea partidei Muscat FC – Al-Suwaiq.

După ce a căzut pe gazon, Al-Raqadi a fost transportat de urgenţă la spital. Fotbalistul de 29 de ani nu a mai putut fi salvat după ce a suferit un atac de cord.

După pronunţarea decesului, clubul Muscat FC, de care aparţinea fundaşul, a emis un comunicat prin care şi-a exprimat condoleanţele către familia lui Al-Raqadi.

,,Cu inimile credincioase care acceptă voia lui Dumnezeu, consiliul de administrație al clubului sportiv Muscat și toți afiliații săi transmit sincere condoleanțe familiei Al-Raqadi. Îi cerem lui Dumnezeu să aibă milă de el. Lui Dumnezeu îi aparținem și lui Dumnezeu ne vom întoarce.”, a transmis clubul din Oman.

Muscat Player Mukhaled Al-Raqadi Passes Away..#Oman Muscat FC player Mukhaled Al-Raqadi died after being taken to hospital after falling while warming up before the start of his team’s match with Al-Suwaiq FC today in the 6th round of the Omantel Football League. pic.twitter.com/TdEKk3fElU

— Ayman Mat News (@AymanMatNews) December 22, 2021