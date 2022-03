Vestea bună primită de Dusan Uhrin Jr. înaintea meciului cu Sepsi: „Mă simt mult mai bine acum”

Cehul, reîntors pe banca lui Dinamo etapa trecută, are motive să fie mai optimist pentru viitoarele jocuri ale echipei pe care o pregătește.

Tehnicianul se poate baza de acum și pe Desire Azankpo, atacantul ajuns în Ștefan cel Mare în această iarnă și care s-a accidentat la chiar prima sa apariție în tricoul alb-roșu. Se întâmpla la Botoșani, în înfrângerea cu 4-0 a „câinilor” de la începutul lunii februarie.

„Sper să pot, pas cu pas, să joc în meciurile următoare. Mă simt mult mai bine acum. A fost o accidentare oribilă la nervul sciatic. Nu știu exact cum s-a întâmplat. Am intrat la pauză. Înainte de meci și la încălzire a fost totul normal. După meciul cu Botoșani, am început să simt ceva,

Am crezut că poate e o lovitură din timpul meciului și că trece. Am mers la hotel, am continuat să simt o durere. Am fost la doctorul clubului, iar, a doua zi, când am zburat înapoi la București m-a durut și mai tare. Mi-am dat seama că e lovitură serioasă. Am făcut niște teste, tratamente, pentru că nu puteam să merg. Am făcut individual ieri, urmând ca de astăzi să mă antrenez cu colegii”, a declarat fotbalistul originar din Benin, pentru Play Sport.

Azankpo este împrumutat la Dinamo de gruparea franceză de ligă secundă Dunkerque. Jucătorul de 28 de ani a fost foarte încântat de experiența sa în România și nu exclude varianta rămânerii pe plauri mioritice.

„Eu sper să mă antrenez bine, să fiu 100% și să joc alături de echipă. Am un respect enorm pentru acest club și este o motivație în plus pentru mine. Dacă pot ajuta cu ceva, aș fi foarte mândru să păstrăm echipa în această ligă. Mihai Joița mi-a spus foarte multe lucruri despre acest club. I-am zis „Ascultă, sunt în Ligue 2, joc, nu vreau să mă duc în România”. Când mi-a zis că este vorba de Dinamo București am rămas surprins.

Eu mai am contract încă un an în Franța. Dacă simt că aici, în România, mi se face o propunere bună, bineînțeles că voi vorbi cu președintele de la clubul meu din Franța și îi transmit aceste lucruri. Dar ăsta e fotbalul, nu poți să decizi dinainte. Azi zici ceva, mâine se poate întâmpla altceva”, a încheiat vârful lui Dinamo.