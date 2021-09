Vestea momentului în Ștefan cel Mare: „Eu zic că vine Mircea Rednic!”

Tehnicianul în vârstă de 59 de ani este liber de angajament în momentul de față, după despărțirea de Viitorul Constanța, din luna aprilie a acestui an!

Dinamo București l-a demis în cursul zilei de astăzi pe italianul Dario Bonetti, cel care se afla la conducerea echipei de doar două luni. Aflați pe locul 14 în clasament, alb-roșii nu vor să repete episodul din sezonul precedent, atunci când s-au luptat până în ultima etapă pentru evitarea retrogradării.

Dinu Gheorghe a dezvăluit că Mircea Rednic este principalul favorit să preia banca alb-roșilor, după demiterea lui Bonetti. Deși Iuliu Mureșan l-a desemnat pe Sorin Colceag (49 de ani) să pregătească echipa de acum înainte, „Puriul” s-ar putea întoarce în Ștefan cel Mare, împreună cu mai mulți jucători.

„Eu zic că vine Mircea Rednic. Asta e părerea mea! Normal ar trebui să tragă de el, eu cred că a fost la discuții dar se lasă mai greu. Mircea Rednic are o masă de jucători străini pe care îi poate aduce, ar putea face un lot de jucători buni pentru a se salva de la retrogradare.

La Dinamo trebuie echipă, poate să aducă șapte-opt jucători. Eu am zis că cred. Este o problemă la el că nu știu cum o să bage sabia în teacă cu Mureșan, el l-a dat afară de la CFR Cluj. Mircea Rednic are potență financiară și poate să plătească prime jucătorilor. E cel mai potrivit! Are o experiență care nu poate fi contestată, e top! Este cea mai bună soluție pentru Dinamo. Să facă orice efort ca să îl convingă să vină!”, a declarat Dinu Gheorghe, potrivit Pro Sport.