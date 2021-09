Vești bune pentru Reghecampf! Mihai Rotaru anunță două reveniri importante la echipă

Patronul celor de la CSU Craiova a oferit ultimele detalii din „bucătăria” internă a oltenilor și a dezvăluit că „juveții” se vor putea baza din nou pe doi fotbaliști care au fost accidentați în ultima perioadă!

CSU Craiova se află într-o revenire de formă, astfel că cele două victorii consecutive ale lui Laurențiu Reghecampf au adus echipa până pe locul 6, după șapte etape. Cu toate acestea, oltenii speră să recupereze din diferența foarte mare față de prima poziție, iar Mihai Rotaru i-a dat mai multe vești îmbucurătoare tehnicianului în vârstă de 45 de ani.

Concret, Rotaru a anunțat că Elvir Koljic este pregătit 100% în momentul de față, iar Andrei Ivan și Antoine Conte, accidentați și ei în ultima perioadă, au revenit, de asemenea, în circuitul echipei. Potrivit declarațiilor patronului, Ivan este gata să intre încă din această etapă, contra celor de la Sepsi, într-un duel programat luni, de la ora 21.00.

„Anul trecut eram noi in locul CFR-ului, avusesem șapte victorii la rând, iar toată lumea ne vedea favorită la câstigarea titlului. Cu CFR încă nu am jucat, am jucat cu FCSB. După urmează un calup de meciuri mai abordabil, în care noi sperăm să recuperăm această diferență.

Koljic este 100%, i-am făcut o reavaluare a operației, a fost la Barcelona. Andrei Ivan este 100%! Din ce am vorbit cu Mister (n.r.: Laurențiu Reghecampf), 40-45 de minute ne putem baza pe el. Revine si Conte, l-am adus si pe Houri, pe care ni l-am dorit acum trei ani de la Hagi, dar el a plecat în campionatul Ungariei”, a declarat Mihai Rotaru, la Pro X.