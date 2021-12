Vești cumplite pentru Rică Răducanu! Ce i-au transmis doctorii în urmă cu puțin timp

Fostul mare portar al Rapidului se confruntă cu mari probleme de sănătate, iar sfaturile venite din partea medicilor nu sunt unele deloc îmbucurătoare pentru acesta!

Ajuns la 75 de ani, Rică Răducanu simte din plin problemele înaintării în vârstă, iar accidentările suferite în perioada în care era sportiv îi dau mari bătăi de cap în prezent. Răducanu a dezvăluit că are dureri greu de suportat la ambii genunchi, iar medicii i-au recomandat acestuia să se opereze în cel mai scurt timp posibil.

„Este o problemă foarte serioasă, nu e de glumă. Nu mai am cartilagii deloc, trebuie să mă opereze la ambii genunchi. de-abia mai merg, vai de capul meu ce dureri am. Mai aștept însă un pic, până după Sărbători. Mi-e frică de operație, foarte tare frică, dar prin câte am trecut cu sănătatea, voi trece și acum. Mi-e frică și de moarte, rău de tot. Seara am niște vise tot mai urâte, mă sperie și mă răscolesc. Acum filmez la tv o emisiune, să mai și zâmbim!”, a declarat Răducanu, pentru playsport.ro.

„Domn doctor mi-a zis, ‘Rică, de astea scapi la morgă!'”

Am ajuns să mă certe nevasta. Eu eram mereu cu glumele, le țineam moralul sus la toți, acum nu mai am eu deloc moral. A fost și pandemia asta, mie nu îmi place deloc să stau singur, izolat. Iar acum vin toate problemele din spate, de când eram sportiv. Nici mișcare nu mai pot să fac, din cauza genunchilor. Mai jucam și eu un tenis cu piciorul, din astea, că de alergat nu se pune problema.

Domn doctor mi-a zis, „Rică, de astea scapi la morgă”. Că doar când ești mort nu te mai doare nimic. Eu mereu am avut dureri, de când m-am apucat de sport. Dar acum mor de nervi că nu mai pot să mă mișc. Noroc că lumea mă iubește, mă caută. Asta m-a ajutat mult, sper să mai audă lumea de mine, de glumele mele”, a spus fostul portar, recent, la Prima TV.