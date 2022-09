Victor Angelescu a vorbit despre conflictul Varga – Petrescu: „Are dreptate! Așa este la orice club din lume!”

Neluțu Varga și Dan Petrescu s-au aflat într-un adevărat conflict la CFR zilele trecute, însă totul s-a rezolvat în cele din urmă. Dan Petrescu va antrena în continuare echipa din Gruia.

Victor Angelescu, omologul lui Varga la Rapid, a vorbit despre disensiunea dintre cei doi oameni de la CFR. Iată ce a spus Angelescu.

„Discuția trebuie să fie în privat!”

”Varga are dreptate când spune ca antrenorul ar trebui sa dea explicații în fața patronului atunci când echipa nu are rezultate. Așa este la orice club din lume. Discuția trebuie să fie în privat. Matematic nu ai cum să spui că nu are dreptate.

El știe cel mai bine financiarul clubului, dar finanțele și cât cheltui nu trebuie să stea pe mâna antrenorului. Nu poți să spui că aduci jucători de 15 milioane și el produce doar opt milioane”, a spus Victor Angelescu, pentru Digi Sport.

Rapid ocupă locul 2 în clasament, cu 24 de puncte, în timp de CFR se află pe locul 4, cu 18 puncte.