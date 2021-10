Victor Angelescu, sincer după egalul cu Dinamo: ,,Nu mai speram! Se vede mâna lui Rednic”

Voctor Angelescu, patronul celor de la Rapid, a reacţionat la finalul meciului cu Dinamo, încheiat la egalitate, în cadrul etapei a 13-a a Ligii 1, scor 1-1.

Omul cu banii din Giuleşti mărturiseşte că nu mai spera într-un rezultat pozitiv cu Dinamo, însă Carnat i-a dat peste cap toate calculele în prelungirile partidei din Ştefan cel Mare.

,,E un punct câștigat, am dat gol în minutul 91 sau 92, a fost un derby, e bine că am luat un punct. Până acum nu am pierdut niciun derby.

Sincer nu mai speram, Dinamo a jucat foarte bine, se vede mâna lui Mircea Rednic, pentru noi e un punct câștigat.

Știam că o să fie greu cu Dinamo, are jucători buni chiar dacă fără ritm de joc, Torje, Matei, dar noi stăm bine ca nou promovată. Noi am jucat slab până la golul lui Torje.

E păcat că se joacă de acum fără spectatori, era normal ca cei vaccinați să vină la stadion, de ce ne-am mai vaccinat?

Stadionul ar trebui să fie predat, sunt probleme cu guvernul că nu e ministru, nu a putut fi recepționat.”, a declarat Victor Angelescu, la finaluol jocului din Giuleşti.