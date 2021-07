Victor Angelescu, un patron fericit după victoria Rapidului: „Trebuie să ţintim cât mai sus!”

N-am făcut încă un calcul, dar cred că am ieşit un pic pe plus. E bine că la un meci, la care au fost şi restricţii, am reuşit să ne acoperim costurile şi să creeme un mic profit. Nu cred că-i mai mult de 10.000 de euro, dar contează. Vrem să menţinem rezultatele bune, dar am zis că în momentul în care vom avea Giuleştiul, vom juca cu casa închisă orice ar fi, pentru că sunt doar 14.500 de locuri”, a spus Victor Angelescu, potrivit Telekom Sport.