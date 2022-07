Victor Becali îi face morală lui Alexandru Chipciu: „Nu-mi plac chestiile astea, să arunci cu noroi după ce pleci”

Alexandru Chipciu a făcut unele remarci negative la adresa lui Dan Petrescu după ce a plecat de la CFR Cluj la “U” Cluj-Napoca.

„Nu-mi place să arunci cu noroi după ce pleci”, a declarat Victor Becali despre Alexandru Chipciu

Plecat de la CFR la U Cluj, Alexandru Chipciu a aruncat „săgeţi” către Dan Petrescu după ce s-a oficializat trecerea la rivala din oraş. Impresarul Victor Becali nu e de acord cu modul în care a procedat fotbalistul.

„Nu l-a mai vrut Dan Petrescu, asta e. Se întâmplă și cu jucători mult mai mari. Fiecare antrenor are filosofia lui, are ideile lui tactice, sunt jucători mari care nu au intrat în filosofia unui antrenor. Nu trebuie să fie nicio supărare!

Mie nu-mi plac chestiile astea, pleci de la o echipă, şi echipă unde ai fost bine, ai câștigat bine, ai câștigat campionate. Bun, ok, dar după ce pleci nu arunci cu noroi. Nu sunt adeptul, dar fiecare procedează cum vrea”, a spus Victor Becali, pentru Orange Sport.

Ce a declarat Alexandru Chipciu după ce a ajuns la “U Cluj-Napoca

Într-o conferință de presă susținută după ce a ajuns la “U” Cluj-Napoca a recunoscut că nu i-a făcut plăcere să lucreze cu antrenorul Dan Petrescu.

„Ce să clarific? Am zis, cât a fost Dan Petrescu a fost o perioadă neagră pentru mine. E o problemă, vorbim ceva şi la televizor nu apare tot. Am spus că nu am vrut să mai lucrez cu Dan Petrescu, am avut posibilitatea de a pleca.

Într-adevăr, am făcut niţel pe victima, aoleu că nu mă mai vreţi şi pentru mine a fost un lucru foarte bun să apară că Dan Petrescu nu mă mai vrea.

Puteam să profit, să negociez lucrurile cum trebuie. Am avut şi perioade bune. Am luat campionatul cu Edi Iordănescu, am avut 8 victorii din 8 cu Şumudică. Mai departe nu mai vreau să vorbesc,

Dan Petrescu e un antrenor foarte bun, nu vreau să mai intru în detalii, să ia 100 de campionate. Nu e problema mea”, a declarat Alexandru Chipciu în cadrul unei conferinţe de presă.

Golul lui Alexandru Chipciu din meciul cu FCSB a fost anulat pe motiv de henț

Alexandru Chipciu s-a transferat în această vară de la campiuoana CFR Cluj la nou promovata “U” Cluj Napoca. El a fost integralist în primul meci oficial al echipei ardelene din acest sezon, 1-1 în deplasare cu vicecampioana FCSB.

Mijlocașul a ieșit în evidență de două ori. În minutul 24, șutul lui Tescan din lovitură liberă a fost deviat involuntar de Chipciu, mingea l-a păcălit pe Târnovanu și a intrat în poartă. După ce a consultat sistemul VAR, arbitrul de centru Marian Bârsan a anulat golul pentru henț la Chipciu.

Ulterior, în minutul 73, Ely Fernandes a centrat de pe partea dreapta, Chipciu i-a luat fața lui Crețu, dar balonul trimis de el cu capul a trecut puțin pe lângă poartă.