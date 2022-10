Victor Pițurcă a făcut o radiografie a Grupei I de calificare la CE 2024! De ce este pesimist fostul selecționer

Naționala de fotbal a României va juca în Grupa I preliminară pentru EURO 2024 cu Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra.

„Am jucat cu adversare de valoarea noastră şi am pierdut categoric”, punctează Victor Pițurcă

Fostul selecționer Victor Pițurcă este sceptic că naționala antrenată de Edward Iordănescu se va califica la competiția organizată peste 2 ani de Germania.

„Să spunem că grupa este accesibilă, acum depinde cât este de accesibilă pentru noi şi că noi suntem într-un moment destul de dificil, ne este greu să câştigăm jocurile.

Chiar dacă adversarii nu sunt de calibru mare va fi foarte greu pentru noi, chiar şi cu aceste echipe. Sorţii au fost buni cu noi, şanse avem, dar depinde de noi.

Deocamdată faptele vorbesc, putem spune că valoare este cea pe care am văzut-o. Au fost meciuri destule în care puteam să demonstrăm, dacă eram mai valoroşi.

Am jucat cu adversare de valoarea noastră şi am pierdut destul de categoric. Cum să nu te temi de Kosovo? Pentru noi, adversarii din spaţiul Iugoslav sunt cei mai dificili, am văzut lucrul ăsta în campania trecută”, a argumentat fostul selecționer la emisiunea Fotbal Show, de pe Prima Sport 1.

„Nu prea văd mare lucru la echipa naţională”, este dezamăgit Victor Pițurcă

Victor Pițurcă este deranjat de faptul că jucătorii nu mai au interes pentru echipa naţională. „Nu prea văd mare lucru la echipa naţională, nu pot să spun că la meci am văzut ceva special. Echipa noastră a jucat destul de modest aproape toate meciurile.

Nu am văzut o ascensiune, mi-aş fi dorit ca de la meci la meci să văd ceva. Nu este interes din partea jucătorilor pentru echipa naţională”, a explicat el.

Tehnicianul a fost deranjat pentru că nu a fost contactat de reprezentanţii FRF, când au căutat variante de selecţioner. „Normal că am fost deranjat (n.r. – că FRF nu l-a văzut ca variantă de selecţioner).

Poate am fost un slab selecţioner şi sunt un slab selecţioner şi sunt alţii mai buni, care nu au antrenat niciodată echipa naţională. În acelaşi timp ştiţi foarte bine relaţia cu actuala federaţie nu e una bună şi e normal să nu se gândească la mine. Dacă ei asta îşi doresc…”, a mai spus Piţurcă.