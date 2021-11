Victor Piţurcă, anunţ foarte ferm: ,,Nu am de ce să antrenez în România!” Ce spune despre echipa naţională

Victor Piţurcă, ultima oară antrenor la CS U Craiova, anunţă cu nu va mai antrena echipe din România, având în vedere situaţia în care se află fotbalul autohton.

Referitor despre o revenire pe banca primei reprezentative, Victor Piţurcă nu vrea să discute şi susţine că echipa naţională încă are antrenor, iar el nu crede că se numără printre candidaţi.

,,Mă uit la televizor la meciuri, urmăresc fiecare joc. Am încercat să rezist să nu semnez cu anumite cluburi care pentru mine nu înseamnă nimic și nu pot face performanță. Nu mai vorbim de fotbalul românesc, în fotbalul românesc nu mai revin!

Exclus în România! Nu am de ce să antrenez în România. Pentru ce să antrenez în România? Când am mers la Craiova, am venit cu mare tam-tam și am spus că vreau să câștigăm campionatul, să jucăm în cupele europene, dar mi-am dat seama că în Europa nu aveam nicio șansă. Poate câștigam campionatul și ce?! Trebuie să ai motivație! Am fost pentru România timp de 12 ani la echipele naționale și am reușit trei calificări cu naționala mare și una la tineret. La ultima calificare a României la Euro, în 2016, echipa e formată de mine, am participat la această calificare!

Nu, nu… N-are rost întrebarea. Echipa națională are antrenor. Vedem dacă mai are sau nu. Nu știu, vom vedea… Nu știu dacă o să fiu candidat, dar în momentul ăsta spun că nu o să revin! Trebuie mers pe antrenori tineri, cum s-a mers până acum. Poate o să găsim unul care să obțină performanțe.”, a declarat Victor Piţurcă, pentru GSP.