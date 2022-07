Victor Pițurcă, discurs manifest la adresa celor de la FRF: ”Înseamnă că sunt un selecționer prea slab!”

Victor Pițurcă a dezvăluit în ce condiții ar putea reveni pe banca tehnică. El a vorbit despre relația încordată pe care o are cu actuala conducere a FRF.

”Ofertă de nerefuzat nu cred că va exista de la echipa națională pentru Victor Pițurcă! Acum, eu cred că președintele Federației și cei care conduc acum fotbalul românesc știu cel mai bine ce au de făcut. El trebuie să ia măsurile cele mai bune pentru bunul mers al echipei naționale.

Relația mea cu el și cei care conduc nu e una prea bună, nu am avut nicio ofertă din partea Federației. Ori înseamnă că sunt un selecționer prea slab pentru echipa națională, ori problemele acestea (n.r. – relația cu FRF). Așa se spune, că rezultatele vorbesc (râde). Dar nu știu dacă asta e valabil pentru toți, mă refer la cei care conduc acum. Vom vedea. Deocamdată, nu asta e problema.

Au fost unele oferte pe care le-am primit din străinătate. Dacă exista o ofertă bună, probabil aș fi mers acolo. În campionatul românesc, nu mai revin, nu am nicio motivație. Ce aș putea să realizez aici. Nu văd perspective. M-au căutat echipe multe de afară, echipe de mijlocul clasamentului sau care luptau la retrogradare. Au fost și echipe bune care m-au căutat, dar nu m-am înțeles cu ele, fiindcă eu am un principiu: nu merg pe 3 luni, pe 6 luni, pe un an. Vreau să merg undeva unde să am un contract pe 3 ani, pe termen lung”, a spus Pițurcă, la Antena 3.

Pițurcă a vorbit și despre echipele românești care evoluează în cupele europene.

”Nu mai batem echipele mici pentru că și noi am devenit echipe mici! Suntem niște echipe mici acum. Pe vremea mea, când jucam la Steaua, astea ar fi fost formații de liga a treia, a patra pe lânga noi!”, a mai spus tehnicianul, conform sursei citate. Acesta face referire la eșecurile suferite în cupele europene în ultimii ani, cluburile din Liga 1 „împotmolindu-se” contra unor adversari de nivel inferior, cum ar fi Dudelange, Șahtior Karagandy, Lokomotiv Tbilisi, KF Laci, Pyunik Erevan sau Saburtalo.