Victor Piţurcă, ironii la adresa lui Cornel Dinu: ,,Eu câştig în 20 de zile cât ia el în 5 ani”

Cornel Dinu l-a apreciat pe Victor Piţurcă pentru cariera de fotbalist, însă nu i-a plăcut apariţia acestuia din timpul Capionatului European de Fotbal, când era analist.

,,Nu pot să îl comentez pe Pițurcă, pentru că a fost jucător de fotbal, dar cum comentează, ce comentează mi se pare înfiorător. Nu mă bag în exprimare, că fiecare a făcut carte cât a putut, cum a putut, cum a vrut și așa mai departe, deși e dramatic. Nu pot să citesc o parte a, hai să le zic, disertațiilor sale. Iar în partea cealaltă, când îl văd pe Marica, schimb imediat canalul. Am impresia că văd o îmbrăcăminte care aduce cu papagalii din Mato Grosso. Când e un sacou bej, când e o cravată care se leagă cu șosetele doctorului Popescu. Pe el l-am văzut coborând din hotel în Brazilia în 1992 cu șosete bej, pantaloni gri scurți, cămașă albastră cu violet și o eșarfă la gât care semăna cu girodina.

Mie îmi place să văd Amazonia, Mato Grosso, dar nu pe ecran, nu se leagă. Și mai are și un șnur din ăla care probabil că îi leagă o parte din bani din buzunarul respectiv. Deci nu vreau să mai comentez prea mult, pentru că e dramatic. Eu îmi aduc aminte că execuția prin care el (n.r. Victor Pițurcă) se remarca era de inteligență de joc, asta nu i-a lipsit niciodată. Asta cu exprimarea ține și dacă ai pus mâna pe Abecedar.”, declara legenda lui Dinamo.

Declaraţia ,,Procurorului” a ajuns şi la Victor Piţurcă, care a oferit o replică ironică. Acesta explică faptul că toată viaţa i-a plăcut să fie o persoană mai simplistă.

,,Am înțeles că ar fi zis Dinu ceva, dar nu știu ce. E normal. Dacă eu câștig în 20 de zile, cât câștigă Dinu în 5 ani, cât stă la… e normal să aibă reacția asta. Sigur că el este cel mai inteligent. Eu toată viața am fost simplist, am spus lucrurilor pe nume și am avut de câștigat. Am spus lucrurilor pe nume corect, profesionist, profesional, la obiect. Nu stau să-mi pierd timpul. De ce mi-aș pierde timpul?”, a declarat Victor Piţurcă, pentru ProSport.