Victor Pițurcă le atrage atenția viitorilor antrenori ai Universității Craiova: „Nu s-a schimbat nimic de când am plecat”

Fostul selecționer Victor Pițurcă reamintește că a atras atenția, că patronul Mihai Rotaru îi determină pe antrenori să renunțe la contract.

„Rotaru face cum face ca antrenorii să plece”, susține Victor Pițurcă

Victor Pițurcă a preluat Universitatea Craiova pe 22 august 2019, semnând un contract pe 3 ani, dar a renunțat la înțelegere în ianuarie 2020. El s-a referit la situația echipei, în contextul demisiei lui Mirel Rădoi.

„Rădoi știe mai bine de ceea ce a avut parte acolo și probabil a luat măsura asta nu pe moment, ci deja se gândea. Cred că nu mai era susținut de patron. Acest lucru e clar pentru mine. A simțit lucrul ăsta și, după ce a ieșit și din Cupa României, a decis să plece.

Sigur, nu e un lucru benefic pentru el. Este, totuși, un antrenor tânăr, la început trebuie să tragă cu dinții de post. Eu am avut probleme când eram tânăr, la Steaua mă înjura tot stadionul, dar am tras de mine și am rămas”, a declarat Pițurcă, pentru Digi Sport.

„Rotaru face cum face ca antrenorii să plece de la echipă. Am spus de când am plecat ce se întâmplă acolo și vedem că nu se schimbă nimic”, a transmis Victor Pițurcă.