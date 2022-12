Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: „Acum am luat decizia. A trecut doar un minut”

Universitatea Craiova a fost eliminată din Cupa României, iar la câteva minute după meciul cu FC Argeș antrenorul Mirel Rădoi a demisionat.

„Acum am luat decizia. A trecut doar un minut”, a spus Mirel Rădoi, referindu-se la demisie

Echipa Universitatea Craiova a fost învinsă, în deplasare, de FC Argeș, cu 1-2, în Etapa a 3-a din Grupa D a Cupei României. în urma acestui rezultat, gruparea olteană a terminat pe locul 4, cu 4p, după FC Hermannstadt (6p), FC Argeș (5p) și Minaur Baia Mare (4p).

Imediat după ultimul fluier al arbitrului, antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, nu a ascuns că este supărast din cauza eliminării, dar nu a dat de înțeles că renunță la funcție.

După câteva minute, însă, el a revenit și a anunțat că pleacă. „I-am rugat mereu pe jucători să spună ce îi deranjează. Nu le-am spus că plec, acum le voi spune. Dacă președintele clubului face astfel de declarații fără să vorbească cu mine, să vină în locul meu.

Eu nu am zis că am ceva cu el, eu am spus că sunt lucruri care m-au deranjat și pe care nu le-am acceptat niciodată.

Am cugetat asupra deciziei și acum am luat decizia. A trecut doar un minut, drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! Dar când le pui cap la cap am tot colectat informații de 4 luni de zile

Și decât să fie o situație implozivă la club, mai bine plec eu și se vor lămuri. Ceilalți care stau sus și analizează jucătorii nu ajută, așa Craiova nu ajunge mai departe.

Nu făceam decât să ne păcălim singuri. Sunt banii dânșilor, îmi pare rău că nu m-am calificat în Cupă”, a declarat Mirel Rădoi la câteva minute după meciul cu echipa antrenată de Marius Croitoru.

Mirel Rădoi a fost instalat la Universitatea Craiova pe 9 august, după etapa a 4-a, în locul lui Laszlo Balint. A pregătit echipa în 15 meciuri de campionat și 3 din Cupa României, având un bilanț de 9 victorii, 4 remize și 5 înfrângeri.