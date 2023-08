Victoria Italiei a dus România în optimile CE de volei! Tricolorele își află adversara mâine seară

Naționala feminină de volei a României a obținut, matematic, biletele pentru optimile CE, după ce Italia a învins Bosnia-Herțegovina.

România s-a calificat în optimi după ce Italia a învins Bosnia-Herțegovina cu 3-0

„Tricolorele” au pierdut ultimul meci din Grupa B, 2-3 cu Bulgaria (-24, 18, -17, 22, -12), după 2 ore și 27 de minute, dar, teoretic, calfiicarea fusese obținută după succesul cu Bosnia-Herțegovina, cu 3-2.

Ca naționala României să fi ratat clasarea între primele 4 în clasamentul final, ar fi trebuie ca Bosnia-Herțegovina să învingă Italia, echipă care nu pierduse niciun set în primele 3 meciuri, și Elveția să ia set Bulgariei.

Italia și-a respectat blazonul și s-a impus cu 3-0 (21, 17, 19) în 84 de minute. În acest moment, România se află pe locul 3 în grupă, pe care-l va păstra și după meciurile rămase de disputat, Elveția – Bulgaria și Italia – Croația, dacă Elveția nu câștigă două seturi.

„Indiferent de numele adversarului, vom lupta până la capăt”, a declarat Iuna Zadorojnai

Echipele din Grupa B vor întâlni în optimi, în cruciș, formațiile din Grupa D (locul 1 cu locul 4, locul 2 cu locul 3 și așa mai departe). Dacă se clasează pe locul 3, România va întâlni Franța, iar dacă încheie pe 4 va juca împotriva Olandei. Indiferent de adversară, meciul va avea loc la Firenze, pe 26 sau 27 august.

În acest moment, lider în Grupa D este Olanda cu 12p și 4 victorii, urmată de Franța (11p și 4 victorii), Slovacia (9p și 3 victorii), Spania (4p și o victorie), Finlanda (2p și o victorie) și Estonia (1p și nicio victorie).

Mâine vor avea loc partidele Finlanda – Olanda și Estonia – Spania, care nu mai pot schimba ordinea primelor 3 clasate.

„Am întâlnit o echipă mai bine cotată decât a noastră, dar asta nu a însemnat că am intrat pe teren ca să pierdem. Am venit să luptăm și să câștigăm. Chiar dacă eram aproape calificate în faza următoare, noi ne-am dorit să câștigăm.

Ne-am lupta pentru fiecare minge, am avut momente când am fost ba sus, ba jos. Cam oscilăm în unele aspecte, dar o să muncim în continuare să fie mai bine.

Este al treilea meci de cinci seturi pe care-l jucăm la această competiție. Ultimul a fost un succes (n.r. – cu Bosnia-Herțegovina). Ne-am obișnuit să jucăm sub presiune, dar cu Bulgaria nu am mai putut să recuperăm.

Suntem obosite, dar mai mult fizic decât psihic, pentru că suntem fericite. Abia așteptăm să jucăm următorul meci ca să arătăm că avem valoare, indiferent de numele adversarului. Dacă vom întâlni Olanda va fi mult mai greu, dar vom lupta până la capăt”, a declarat Iuna Zadorojnai după meciul cu Bulgaria.