Victorie de moral pentru CSA Steaua înainte de derby-ul cu Dinamo: „E prima victorie de care mă bucur”

CSA Steaua a obținut a treia victorie din primele 5 etape ale Ligii secunde, 2-1 cu Poli Iași și așteaptă încrezătoare derby-ul cu Dinamo din runda viitoare.

„E prima victorie în care pot să spun că mă bucur”, a recunoscut anntrenorul Daniel Oprița

Gazdele au deschis scorul în minutul 22, prin Chipirliu, însă Poli Iași a avut o șansă pe finalul primei părți, când Marchioni a încercat să dribleze și portarul.

În partea secundă, ror Marchioni a reluat pe lângă poartă, după care „roș-albaștrii” au punctat prin Adi Popa, în minutul 63, după o gafă a lui Finica.

Până la final, echbipa antrenată de Claudiu Niculescu a marcat prin Plotkhotniuk, în minutul 88, dar era prea târziu pentru ca oaspeții să mai spere la ceva.

„Am trăit cu mari emoții, nu mi-aș fi dorit să ne dea gol în ultimele minute ca să trăim așa acest final. Era puțină presiune, pentru că nu reușisem să câștigăm niciun meci acasă.

Cu atât mai mult cu cât jucam împotriva Iașiului, o echipă bună, poate principala favorită la promovare. Nu câștigasem niciodată împotriva lui Niculescu și azi am reușit primele 3 puncte acasă din acest sezon.

E prima victorie în care pot să spun că mă bucur, pentru că, la celelalte, am intrat în vestiar și am fost foarte supărat, sincer. La Slatina nu am putut să mă stăpânesc pentru felul în care am jucat, iar la Dumbrăvița, la fel, fără atitudine.

Îmi doresc să fim ca azi, să avem atitudine. Am mai sacrificat și eu spectacolul, să jucăm la rezultat, să ne închidem, pentru că toate echipele care vin aici asta încearcă. Dacă văd că așa se joacă fotbalul, încercăm să ne adaptăm”, a spus Daniel Oprița.