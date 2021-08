VIDEO | 2021, cel mai dificil an pentru Simona Halep! „Am o vârstă, este normal”

2021 a fost cel mai dificil an din cariera Simonei Halep! Accidentarea la gambă suferită în primăvară a împiedicat-o să participe la Roland Garros, Wimbledon şi Jocurile Olimpice.

Revenită pe teren pentru ultimul turneu de grand slam al anului, Simona este fericită că a trecut peste perioada dificilă.

„A fost cea mai mare provocare, din punct de vedere al sănătăţii, cea mai dificilă accidentare. Nu am ştiut cum să o gestionez, la început, am fost puţin deprimată. Apoi m-am grăbit, am forţat pentru a juca la Wimbledon, mi-am dorit foarte mult. Dar cred că am forţat acele două săptămâni şi a trebuit să stau încă patru săptămâni. A fost ceva nou, dar acum cred că am învăţat ceva din asta şi atunci când simt durere, mă opresc şi încerc să mă recuperez cât mai bine.

Am o vârstă, am aproape 30 de ani şi este normal, toată lumea mi-a spus că este normal să ai aceste probleme când ai 29, 30 de ani, aşa că este normal” – a spus Simona Halep zâmbind în timpul conferinţei de presă de la finalul meciului cu Camila Giorgi.