VIDEO | 35 de ani de la finala Cupei Intercontinentale, Steaua – River Plate!

Pe data de 14 decembrie 1986, roș-albaștrii pierdeau finala contra formației argentiniene, scor 0-1, într-un duel care s-a disputat la Tokyo!

Steaua București întâlnea una dintre cele mai emblematice echipe din fotbalul sud-american, River Plate. În fața a peste 62.000 de spectatori, elevii lui Anghel Iordănescu cedau la limită în fața argentinienilor și ratau astfel șansa de a pune mâna pe al doilea trofeu major în doar câteva luni, după câștigarea Cupei Campionilor Europei, în fața Barcelonei.

„Am fost aproape să devenim campioni mondiali dacă am fi câștigat Cupa Intercontinentală disputată la Tokio în 1986 contra echipei argentiniene River Plate. Ne-a lipsit șansă deși am dominat tot meciul și am înscris un gol valabil prin Belodedici care, după părerea mea, a fost cel mai bun jucător al finalei.”, a scris Gabi Balint, unul dintre protagoniștii acelui meci de poveste, pe Facebook.

River Plate – Steaua 1-0

(Alzamendi 28)

River Plate: Pumpido – Gordillo, Gutierrez, Ruggeri, Montenegro – Enrique, Gallego, Alonso, Alfaro (Sperandio 68) – Alzamendi, Funes

Antrenor: Hector Rodolfo Veira

Steaua: Stîngaciu – Iovan, Belodedici, Bumbescu, Weissenbacher – Bărbulescu (Majearu 60), Stoica, Bălan, Balint – Lăcătuş, Piţurcă

Antrenor: Anghel Iordănescu

Cupa Intercontinentală (Cupa Europeo-Sudamericana) s-a disputat în două manșe în perioada 1960 – 1980. Apoi, până în anul 2004, competiția s-a numit și Toyota Cup, datorită noului loc de desfășurare. Din anul 2004 s-a înființat Campionatul Mondial al Cluburilor.