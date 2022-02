VIDEO – A dat un pumn în față arbitrului și a fost suspendat pe viață – Imagini cu momentul blestemat

Paul Halloran a primit o suspendare pe viaţă din hochei, după un gest incredibil. Jucătorul legitimat la South Shore Kings i-a dat un pumn în faţă arbitrului, în meciul cu Wilkes-Barre Scranton Knights, dintr-o comprtiţie de top din SUA, United States Premier Hockey League (USPHL).

Safe to say, I don’t think he liked what the ref said to him 🤷‍♂️ pic.twitter.com/zJUe61SMUT

— Justin (McLovin) (@tarpsoffmclovin) February 20, 2022