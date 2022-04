VIDEO | A murit unul dintre cei mai mari sportivi din istorie

Canadianul Mike Bossy, unul dintre cei mai buni marcatori din istoria NHL, câştigător a patru Cupe Stanley consecutive cu New York Islanders, a murit, vineri, potrivit news.ro. Acesta avea 65 de ani.

În octombrie, Bossy a anunţat că are cancer pulmonar. Mike Bossy a marcat 573 de goluri în 752 de jocuri. Media sa de 0,76e goluri pe meci rămâne cea mai mare din istoria Ligii printre jucătorii care au jucat de cel puţin 150 de ori.

De altfel, Mike Bossy este singurul jucător care a marcat de cel puţin 50 de ori în nouă sezoane regulate consecutive. Aături de Wayne Gretzky, este în fruntea celor care au înscris cel puţin 60 de goluri în cinci sezoane.

În play-off a înscris 85 de goluri în 129 de meciuri jucate, contribuind la cvadrupla Islanders în 1980/1981/1982/1983.

The NHL mourns the passing of Mike Bossy, the dynamic winger whose goal-scoring prowess during a remarkable 10-year career ranks, by almost any measure, as one of the greatest in NHL history.

Full statement from Commissioner Bettman: https://t.co/JHc2cNcS27 pic.twitter.com/oEl0YlodnE

— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 15, 2022