VIDEO | AMR 2! Tricolorii sunt pregătiți pentru debutul la JO: „Am învățat de la domnul Hagi să fiu modest”

Naționala olimpică va juca primul meci în turneul de la Tokyo joi, împotriva Hondurasului.

Fotbaliștii lui Mirel Rădoi au ajuns sâmbătă în Asia și vor încerca să ajungă din nou în sferturile de finală ale competiției, la fel ca la ultima participare la marea competiție a sportului mondial, tot la Tokyo, în urmă cu 57 de ani.

„Zborul a fost lung, mă aşteptam să fie mai rău, am stat înghesuiţi, am dormit, ne-am jucat, ne-am făcut şi prieteni printre ceilalţi sportivi români. Cred că m-aş putea adapta să joc aici, dar pe finalul carierei. Am încredere în mine şi în coechipierii mei, emoţiile prea mari nu îşi au locul acum. Vom avea meciuri foarte grele şi cred că vor fi dueluri foarte tari”, a declarat Virgil Ghiță, pentur FRF TV.

Ghiță este unul dintre cei cinci jucători ai Farului lăsați la lot de Gică Hagi.

„Am învăţat de la domnul Hagi să fiu modest, orice jucător, oricât de mare este, trebuie să lase loc de Bună ziua. Am învăţat la academie şi mentalitatea de învingător şi că trebuie să dăm totul pentru fotbal, pentru că vom primi înzecit înapoi. Fanilor le transmit să ne urmărească pentru că vom da totul pentru ei”, a mai punctat fundașul României.