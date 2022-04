VIDEO | Anamaria Prodan, amintiri din copilărie: „N-am avut păpuși niciodată. Fetele fugeau de mine”

Anamaria Prodan (49 de ani) a participat la podcastul lui Damian Drăghici. Impresara de fotbaliști a povestit, printre altele, cum a fost crescută sau ce lecții a primit în copilărie.

Tatăl impresarei a fost milițian, ulterior avocat. „Tata și-a dorit foarte tare să fiu băiat. Neavând ce să facă, m-a crescut ca un băiat. După ce mă duceam la poligon cu tata, fetele mă întrebau de ce vorbesc de arme, pistoale. Fetele fugeau de mine, băieții făceau roată în jurul meu. N-am avut păpuși niciodată. Mi-am ales întotdeauna tot ceea ce a fost mai greu în viață. Am jucat fotbal, tata era fericit că joc fotbal. Am încercat toate chestiile în viață, mai puțin astea de sex. Sex în grup n-am făcut niciodată”, a povestit Anamaria Prodan.

„Eu sunt un soldat universal perfect. Eu sunt sigură pe mine, nu am de ce să fiu modestă sau să las capul jos. Capul plecat, sabia îl taie! Din miile de prieteni care mâncau la casa mea și le plăteam eu mesele la restaurant, în ultima vreme, am observat că mai am maximum 5, cel mult 10 cu bătaie lungă. Asta e”, a mai spus impresara.