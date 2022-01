VIDEO | Australia sărbătorește! Kokkinakis și Kyrgios au triumfat la dublu

Reprezentanții gazdelor au câștigat finala disputată astăzi în compania altor doi australieni, Matthew Ebden / Max Purcell.

Pentru Nick Kyrgios, cel mai controversat jucător din circuit, a fost primul trofeu de Grand Slam din carieră! 7-5, 6-4 a fost scorul ultimului act care a durat 96 de minute. A fost pentru prima oară după 42 de ani când titlul la dublu de la Australian Open a fost disputat de două perechi de jucători de la antipozi. Pe parcursul disputei, mai mulți spectatori au fost scoși din arenă din cauza comportamentului nesportiv, acuzat și de Kyrgios. Pentru noii deținători ai trofeului, reușita este cu atât mai spectaculoasă cu cât ei au intrat în competiție după ce au primit un wild card. Succesul celor doi australieni a fost completat și de victoria lui Ashleigh Barty, într-o zi perfectă pentru tenisul australian.

The fairytale is complete 🏆

🇦🇺 @TKokkinakis and @NickKyrgios defeat Matt Ebden and Max Purcell 7-5 6-4 to become the #AO2022 men's doubles champions.#AusOpen pic.twitter.com/eLAmS0l3Fq

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022