Mesajul transmis de Simona Halep lui Ashleigh Barty după cucerirea trofeului de la Australian Open: ,,Sunt atât de fericită”

Asheligh Barty este noua campioană a turneului de Grand Slam Australian Open. Sportiva a cucerit trofeul în această dimineaţă, după ce a trecut în finală de americanca Danielle Collins.

După ce a triumfat în finala de la Melbourne, australianca a primit un mesaj de felicitare şi de la Simona Halep. Jucătoarea de tenis din România se bucură de reuşita prietenei sale.

,,Felicitări prietenei mele Ashleigh Barty! O performanță uimitoare! Sunt atât de fericită să te văd cu acel trofeu!”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Huge congrats to my friend @ashbarty 🏆

Amazing performance! Sooo happy to see you with that trophy ❤️#ausopen

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 29, 2022