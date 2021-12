VIDEO | Barcelona, minim istoric! Xavi: „Ne vom lăsa pielea pe teren!”

2000-2001 era ultimul sezon în care Barcelona fusese eliminată în faza grupelor UEFA Champions League. Xavi şi-a pus speranţele într-o victorie la Munchen, dar Bayern nu le-a lăsat nicio şansă catalanilor. Primul sezon fără Messi va fi şi primul din istorie în care Barcelona va evolua în UEFA Europa League, la primăvară. Catalanii şi-au încheiat parcursul în grupă cu numai două goluri înscrise, ambele cu Dinamo Kiev.

❝This needs to be a turning point.❞

— Xavi pic.twitter.com/ZAXhucO7dD

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 8, 2021