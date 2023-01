VIDEO | Basilio Ndong are gânduri mari cu Universitatea Craiova! Care sunt dorințele fundașului african

Echipa Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe fundașul african Basilio Ndong, care-și dorește să ia titlul și să joace în grupele Ligii Campionilor.

Basilio Ndong va purta numărul 12 la Universitatea Craiova

Jucătorul născut în Guineea Ecuatorială a împlinit 24 de ani pe 17 ianuarie. El spune că la Universitatea Craiova sunt condiții de pregătire mai bune decât la IK Stark, formația norvegiană de la care a fost transferat definitiv.

„Eu cred că orice jucător vrea să ajungă cât mai sus cu echipa la care activează. Personal, îmi doresc să evoluez în Liga Campionilor.

Doamne ajută ca în anul acesta sau în următorul să jucăm în grupele competiției europene și să câștigăm trofee cu Craiova. Condițiile de antrenament pe care le avem aici sunt foarte bune.

La echipa pentru care am evoluat înainte să vin aici ne-am pregătit pe teren cu gazon sintetic. Toate terenurile din Norvegia sunt de acest tip, artificiale. Când am ajuns aici am observat din prima că avem condiții superbe, mult mai bune decât în Norvegia.

Campionatul de fotbal din România mi se pare bun și extrem de echilibrat. De la an la an, fotbalul a progresat și asta este un lucru foarte bun pentru țară și campionat. Sunt aici să ajut echipa și să dau tot ce am eu mai bun.

Vă mulțumesc tuturor pentru modul în care am fost primit și Hai, Craiova!”, a spus Basilio Ndong, în momentul prezentării.