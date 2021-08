VIDEO | Bătaie ca-n filme înaintea meciului Manchester United – Leeds United

Suporterii echipelor Manchester United și Leeds United s-au luat la bătaie înaintea meciului disputat pe arena „Old Trafford”.

Înaintea partidei, fanii celor două echipe s-au intersectat în centrul orașului și s-au bătut cu tot ce găsit la îndemână.

Manchester United and Leeds United fans clashing ahead of the game today pic.twitter.com/VhtYSTJXQT

— Project Football (@ProjectFootbalI) August 14, 2021