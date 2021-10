VIDEO | Bergodi, la a noua echipă în Liga 1! „Obiectivul este playoff-ul”

Cristiano Bergodi a fost prezentat oficial la Sepsi Sf. Gheorghe. Antrenorul italian este la a zecea echipă din Liga 1 pe care o pregăteşte.

Bergodi l-a înlocuit la Sepsi pe Leo Grozavu, iar obiectivul formaţiei din Covasna rămâne acelaşi: calificarea în playoff-ul din Liga 1. Italianul a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire.

„Revin cu plăcere în România să antrenez acest club. Mi-a povestit toată lumea că sunt oameni serioşi şi că au performanţe. De fapt, se vede, în aceşti patru-cinci ani, cât am urmărit campionatul românesc şi am antrenat aici, am văzut că acest club în fiecare an a crescut în Liga I, a făcut în fiecare an un pas înainte. În acest an, din păcate, s-a întâmplat ceva, dar avem timp pentru a ajunge sus. (…) Sunt sigur de munca mea, am încredere în ceea ce am făcut, am antrenat mult timp în România şi am revenit cu plăcere. În acest moment suntem puţin departe de play-off în clasament, dar echipa are potenţialul pentru a ajunge mai sus. Sunt sigur că putem face o treabă foarte bună. (…) E foarte important să ajungem acolo, dar campionatul e lung şi avem timp”, a declarat Cristiano Bergodi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Italianul a avut numai cuvinte de laudă pentru activitatea fostului antrenor.

„Imediat m-au convins, în una-două zile ne-am înţeles şi am semnat contractul. Am venit ieri şi astăzi mă apuc de treabă. (…) Am tot respectul pentru Leo Grozavu (fostul antrenor al lui Sepsi OSK, n.r.) pentru tot ceea ce a făcut aici în ultimii doi ani. (…) Sâmbătă avem inaugurarea noii arene şi îmi doresc din suflet să câştigăm acest meci”, a mai spus Bergodi.

Sepsi joacă sâmbătă 16 octombrie, de la ora 17:30, cu FC Voluntari, pe noua arenă din Sfântu Gheorghe. Debutul lui Bergodi va coincide cu inaugurarea noului stadion. Echipa covăsneană vine după şase remize consecutive în Liga 1.