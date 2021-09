VIDEO | Bogdan Lobonț și-a anunțat planurile: „Visez să fiu selecţionerul echipei naţionale mari”

Antrenorul echipei naţionale de fotbal Under 20 a României, Bogdan Lobonţ, a declarat că este sigur că într-o zi va fi şi selecţionerul primei reprezentative, dar a precizat că nu vrea să grăbească lucrurile.

„Dacă ar veni o ofertă pentru mine din Liga I în momentul de faţă aş refuza, normal, pentru că de abia am venit la naţionala Under 20. Aş refuza din start. Normal că visez să fiu selecţionerul echipei naţionale mari.

Cu siguranţă acest lucru o să se întâmple, dar deocamdată am parcursul meu şi nu vreau să grăbesc lucrurile. Ştiu ce vreau să fac, am foarte clar în minte planul pe care îl voi urma. Nu pot să ştiu când, dar sunt sigur că într-o zi Bogdan Lobonţ o să fie şi selecţionerul primei reprezentative a României„, a spus fostul portar.

„Trebuie să îi dăm încredere lui Mirel Rădoi, este un antrenor competent şi cu siguranţă încearcă să scoată maximum din ce poate fiecare jucător. Dacă am juca fără să avem adversari în faţă, am câştiga toate meciurile, dar nu se poate. Aşa că e dificil, pentru că şi adversarul vrea să câştige.

În ceea ce priveşte şansele de calificare la Cupa Mondială, atâta timp cât matematica ne permite, credem în ele. Echipa naţională are şanse„, a adăugat Lobonţ.

Selecţionerul este optimist în ceea ce priveşte partidele cu Portugalia U20 şi Anglia U20, primele de la înfiinţarea echipei naţionale Under 20.

„Suntem optimişti chiar dacă am avut puţin timp la dispoziţie în care să ne cunoaştem. Dar încercăm să scoatem maximum din ce poate fiecare, atât jucătorii, cât şi noi, cei din staff-ul tehnic. Este normal, nu ar fi OK dacă un jucător din lotul Under 20 nu ar fi frustrat că nu face parte din lotul echipei Under 21 şi, de ce nu, şi din naţionala mare.

Pentru că visul şi obiectivul jucătorilor acela trebuie să fie, să facă parte din prima reprezentativă. Însă nu este un regres pentru ei faptul că sunt aici, la Under 20. Este vorba de un parcurs normal pe care trebuie să îl parcurgă fiecare jucător. Eu l-am analizat pe fiecare jucător în parte şi dacă nu avea calităţile necesare nu ar fi fost prezent aici„, a precizat Lobonţ.

Echipa naţională de fotbal Under 20 a României întâlneşte Portugalia U20, azi, de la ora 19:00, pe Stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari şi Anglia U20, în 6 septembrie, de la ora 16:00, pe St. George’s Park Stadium.