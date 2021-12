VIDEO | Burcă promite rezultate mai bune la anul: „Putem să facem o figură mult mai frumoasă anul viitor în Europa”

Fundașul echipei CFR Cluj, Andrei Burcă, a declarat joi seară, după meciul cu Jablonec, scor 2-0, că echipa ardeleană are şansa de a câştiga al cincilea titlu consecutiv în România.

Burcă speră ca la anul CFR Cluj să facă “o figură mult mai frumoasă” anul viitor în cupele europene.

“Trebuia să câştigăm această partidă, aşa de determinaţi am intrat. Ultima impresie contează întotdeauna. S-a văzut în această seară că suntem pe drumul cel bun. Din păcate am ieşit din Europa, dar consider că dacă o să o ţinem în acelaşi ritm vom deveni din nou campioni şi după putem să facem o figură mult mai frumoasă anul viitor în Europa. A fost o grupă echilibrată. Din păcate am început noi foarte prost grupa.

Rămânem cu această victorie, ne bucurăm de ea, dar duminică ne aşteaptă o partidă dificilă contra celor de la Mioveni şi acum primordial este campionatul, trebuie să ne focusăm pe campionat şi să facem cât mai multe puncte. A fost un pic de presiune, pentru că nu puteam să ieşim din Europa doar cu un egal”, a spus Burcă.

În celălalt meci al grupei, AZ Alkmaar a învins cu 1-0 Randers. Clasamentul final al grupei D: 1. AZ Alkmaar – 14 puncte, 2. Randers – 7 puncte, 3. Jablonec – 6 puncte, 4. CFR Cluj – 4 puncte. Câştigătoarea grupei va evolua în optimile de finală ale Conference League. Echipa de pe locul doi va juca în play-off-ul pentru optimi.