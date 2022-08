VIDEO | Calificare fără emoții pentru Simona Halep în optimi la Toronto! Urmează un meci infernal pentru româncă

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (15 WTA, cs 16) a trecut în turul 2 la Rogers Cup, turneu organizat la Toronto, după 6-4,6 -2 cu Shuai Zhang (China, 45 WTA).

Meciul a durat 72 de minute, iar dubla câștigătoare de turnee de Mare Șlem s-a aflat în control de la început până la final. Ea a realizat un break alb în chiar primul game al confruntării, după care s-a distanțat la 3-0.

Ea și-a pierdut serviciul în game-ul următor, s-a văzut egalată la 4, după care a câștigat următoarele două game-uri. Halep a încheiat setul la a patra ocazie ivită, deși a condus cu 40-0 pe propriul serviciu.

Setul secund a fost dominat de sportiva născută în Constanța. Ea a început tot cu break, a pus 5-1 în dreptul ei pe tabela de marcaj, iar după ce asiatica și-a făcut serviciul a conbvertit în punct a doua minge de meci.

Solid work from the two-time Canada champ 👏

🇷🇴 @Simona_Halep downs Zhang in straight sets to reach the Round of 16 in Toronto!#NBO22 pic.twitter.com/gOrpmtRW9K

— wta (@WTA) August 10, 2022